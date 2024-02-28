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Фастовский рассказал о бюджете «Сибири» на следующий сезон

Фастовский рассказал о бюджете «Сибири» на следующий сезон
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что бюджет новосибирского клуба в следующем сезоне не поменяется.

«Идёт перераспределение обеспечения финансами команды. Общий бюджет клуба не поменяется. Перераспределение связано с уходом спонсоров и некоторых учредителей. Меняется схема финансирования команды. Общая сумма бюджета не меняется. Мы об этом знали, что будет вот такая схема. Уже больше порядка десяти сезонов бюджет примерно одинаковый», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Кирилл Фастовский рассказал, что спортивный директор клуба Сергей Климович покинул команду из-за истории с лишением четырёх очков.

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