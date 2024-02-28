Директор «Динамо» — о судьбе главных звёзд: порадуем хорошими новостями в ближайшее время

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о будущем нападающих бело-голубых Джордана Уила, Никиты Гусева и Эрика О'Делла.

«Что будет с Уилом, О’Деллом и Гусевым, чьи контракты истекают? Порадуем хорошими новостями в ближайшее время. Ещё до плей-офф? Мы постараемся», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Все трое хоккеистов имеют контракт с «Динамо» до 30. апреля 2024 года. Джордан Уил в 66 матчах форвард набрал 77 (30+47) результативных баллов. Гусев в 68 встречах записал на свой счёт 89 (23+66) очков, установив новый рекорд регулярных сезонов КХЛ. О'Делл в 64 играх забросил 23 шайбы и отдал 28 передач, набрав в общей сложности 51 очко.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос о будущем главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова и спортивного директора Алексея Сопина.