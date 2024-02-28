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Кривокрасов ответил на вопрос, лоббировал ли Сергей Климович своих сыновей в «Сибири»

Кривокрасов ответил на вопрос, лоббировал ли Сергей Климович своих сыновей в «Сибири»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов оценил игру форварда Егора Климовича в сезоне-2023/2024 и ответил на вопрос, лоббировал ли бывший спортивный директор клуба Сергей Климович своих сыновей в команде.

«Дэвид его вводил в состав. Когда команда стартовала не лучшим образом с самого начала, тренер искал другие связи с игроками. Давал шанс молодым. На данный момент, может, стоило сделать внутреннюю конкуренцию, задеть их, чтобы они прибавили в своём уровне. Шанс им нужно было давать однозначно. Готовы они или нет — мы узнали уже в процессе. Они пока не готовы играть на этом уровне и держать игру на протяжении 60 минут. Играть на таком уровне — нужен опыт. Не каждый молодой парень так может.

Лоббировал ли Сергей Климович своих сыновей? Абсолютно нет. Последнее слово за главным тренером. Он решал, кто будет играть в матче», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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