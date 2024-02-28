В «Динамо» объяснили, почему выступление в плей-офф не влияет на оценку работы Кудашова

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, почему выступление клуба в плей-офф не влияет на оценку работы главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова.

«Получается так, что выступление в плей-офф не влияет на решение по судьбе Кудашова? Ребят, я думаю, что все прекрасно видели – и вы, и болельщики – как работает Алексей Николаевич. Думаю, что к его работе и к его отношению ни у кого нет претензий.

Плей-офф – это плей-офф, а плей-офф – это во многим лотерея. Алексей Николаевич хорошо подготовил команду к плей-офф, а в лотерее всегда есть победитель, и хотелось бы, чтобы им были мы», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Сушко рассказал про будущее Алексея Кудашова в клубе.