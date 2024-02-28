Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Динамо» объяснили, почему выступление в плей-офф не влияет на оценку работы Кудашова

В «Динамо» объяснили, почему выступление в плей-офф не влияет на оценку работы Кудашова
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, почему выступление клуба в плей-офф не влияет на оценку работы главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова.

«Получается так, что выступление в плей-офф не влияет на решение по судьбе Кудашова? Ребят, я думаю, что все прекрасно видели – и вы, и болельщики – как работает Алексей Николаевич. Думаю, что к его работе и к его отношению ни у кого нет претензий.

Плей-офф – это плей-офф, а плей-офф – это во многим лотерея. Алексей Николаевич хорошо подготовил команду к плей-офф, а в лотерее всегда есть победитель, и хотелось бы, чтобы им были мы», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Сушко рассказал про будущее Алексея Кудашова в клубе.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо»: Кудашова в клубе ждёт очень хорошее будущее. Всё с ним будет хорошо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android