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Гендиректор «Динамо»: Кудашова в клубе ждёт очень хорошее будущее. Всё с ним будет хорошо

Гендиректор «Динамо»: Кудашова в клубе ждёт очень хорошее будущее. Всё с ним будет хорошо
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал про будущее главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова в клубе.

«Моё вчерашнее заявление про будущее Кудашова и Сопина? Я уже сказал в прошлый раз, что надо ждать новостей. Думаю, что скоро будут хорошие новости, которые порадуют всех наших болельщиков. Я думаю, что Алексея Николаевича Кудашова ждёт очень хорошее будущее в «Динамо» и всё будет нормально с его работой в клубе. Буквально подождите пару дней, и всё будет хорошо.

Продлим контракт ещё до плей-офф? Ребят, если я сейчас вам всё расскажу, а потом мы напишем новость, то она уже будет неинтересна, потому что вы нас опередите. Мы понимаем, что это ваша работа, но мы хотим, чтобы эта новость в первую очередь шла от нас. Всё будет здорово, но наберитесь терпения на буквально пару дней», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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