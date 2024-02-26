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«Металлург» выйдет на матч с «Авангардом» без девяти игроков основного состава

«Металлург» выйдет на матч с «Авангардом» без девяти игроков основного состава
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Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» на заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором определится сильнейшая команда Восточной конференции КХЛ.

Тренерский штаб «Металлурга» во главе с Андреем Разиным принял решение вывести из состава целый ряд игроков основы – встречу пропустят Илья Набоков, Алексей Маклюков, Робин Пресс, Егор Яковлев, Павел Акользин, Люк Джонсон, Денис Зернов, Максим Карпов, Никита Михайлис.

Стартовый состав «Металлурга» на игру с «Авангардом».

Стартовый состав «Металлурга» на игру с «Авангардом».

Фото: Телеграм-канал «Металлурга».

«Авангард», за исключением приболевшего нападающего Игоря Мартынова, выйдет на матч с «Металлургом» в привычных сочетаниях.

Стартовый состав «Авангарда» на игру с «Металлургом».

Стартовый состав «Авангарда» на игру с «Металлургом».

Фото: Телеграм-канал «Авангарда».

Напомним, если «Авангард» обыгрывает «Металлург» в основное время, то занимает первое место на Востоке и получает в соперники «Амур», а «Магнитка» — «Ладу». Любой другой исход встречи в Магнитогорске будет означать, что команда Андрея Разина удерживает лидерство в конференции и формирует пары «Магнитка» — «Амур», «Авангард» — «Лада».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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