Гендиректор «Динамо»: у нас есть люди, которые решали судьбу Олимпиады за пять секунд

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко и спортивный директор клуба Алексей Сопин прокомментировали сильные стороны состава бело-голубых в преддверии старта розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Как входить в плей-офф после завоевания Кубка Континента? Про Кубок Континента забыли в этот же вечер. Его уже куда‑то спрятали так, что его никто не найдёт. КХЛ просила его привезти, а мы его где‑то закопали — никто найти не может», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«У нас опытные ребята, которые поиграли на Олимпиадах, на чемпионатах мира, много кубков за плечами. Все прекрасно понимают, что радоваться первому месту в регулярке нет смысла. Нам надо готовиться дальше, все сконцентрированы и заряжены на хорошую игру в плей-офф», — добавил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

«У нас в составе есть люди, которые решали судьбу Олимпиады за пять секунд! У нас есть игрок, который завоёвывал Кубок Стэнли. Есть люди, которые знают, как побеждать. Мы уверены в команде и в том, что они могут. Всё будет хорошо», — подытожил Сушко.