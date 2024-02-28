Кудашов — о новости про свою судьбу в «Динамо»: на льду от этого ничего не поменяется

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о своём отношении к полному доверию со стороны руководства бело-голубых.

«Только что руководство клуба объявило, что я остаюсь и буду продолжать работу с «Динамо» вне зависимости от итога плей-офф? От этого на льду точно ничего не поменяется (смеётся). Вот и всё. Минск выйдет побеждать вне зависимости от этой информации. Наши игроки — то же самое. Поэтому я не думаю, что это как-то влияет.

Что это значит для меня? Разговор о контракте шёл давно, сейчас это только вышло в публичную плоскость. Мы давно общались, поэтому для меня никакой новости здесь нет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В первом раунде плей-офф КХЛ бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Старт серии – 1 марта.