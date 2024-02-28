Миронов: не решился вопрос с контрактом — значит, не решился. Подпишем после плей-офф

Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов рассказал, что вопросом с новым контрактом займётся после окончания розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Истекает контракт – было ли важно решить вопрос до плей-офф? Не знаю, сейчас я об этом уже не думаю, потому что уже плей-офф. Не решился вопрос — значит, не решился. Играем плей‑офф, и задача – это Кубок Гагарина, а контракт уже потом подпишем, уже после плей-офф. Там уже… как карта ляжет», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Андрей Миронов в регулярке сыграл 66 встреч, в которых забросил пять шайб и отдал 16 результативных передач. Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Старт серии – 2 марта.