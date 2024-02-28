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Гомоляко: вратарская линия тревожит не только «Металлург», но и всю лигу

Гомоляко: вратарская линия тревожит не только «Металлург», но и всю лигу
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о неуверенной игре голкиперов магнитогорского клуба в сезоне-2023/2024.

«Сейчас пока неизвестно состояние Никиты Подскребалина. Доктор сказал, что нужно три дня, чтобы ушёл отёк. Тогда сделают МРТ, после этого будет понятно, какая травма — серьёзная или нет. Вратарская линия, наверное, тревожит не только наш клуб, но и всю лигу. Вратари во всех командах играют довольно неуверенно, показывая и хорошую игру, и не очень хорошую. У нас тоже бывают провалы у голкиперов, но мы надеемся, что и Илья [Набоков], и Саша, и Никита после травмы помогут нам», — цитирует Гомоляко пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Металлург», набрав 95 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на первом месте. Магнитогорцы начнут свой поход за Кубком Гагарина играми с хабаровским «Амуром» в первом раунде.

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