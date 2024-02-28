«Алексей Кручинин играть не будет». Ларионов — перед серией плей-офф со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, что Алексей Кручинин пропустит стартовые матчи команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 со СКА.

«Сергею Гончаруку и Максиму Летунову дали паузу по медицинским показателям, но оба будут играть в плей-офф. Данил Веряев и Игорь Ларионов-младший на подходе. Алексей Кручинин играть не будет», — сказал Ларионов на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Алексей Кручинин за нижегородский клуб провёл 55 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8».

Напомним, в прошлом сезоне СКА и «Торпедо» встречались между собой в полуфинале Западной конференции. Тогда победу в четырёх матчах одержал армейский клуб. По итогам регулярного чемпионата сезона-2023/2024 СКА занял второе место, а «Торпедо» расположилось на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ.