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Кручинин прокомментировал свой вывод из состава «Торпедо»

Кручинин прокомментировал свой вывод из состава «Торпедо»
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Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин на своей странице в социальной сети прокомментировал решение главного тренера Игоря Ларионова вывести форварда из состава в преддверии игр плей-офф со СКА.

«Хотел бы попросить всех болельщиков ХК „Торпедо“ не обсуждать сейчас внутреннюю кухню команды, а бросить все силы на поддержку ребят! Команде нужна вашa поддержка! Только позитив и поддержка! Никаких конфликтов
нет, чисто рабочие моменты! Давайте вместе верить в команду и болеть за ребят! Всем добра и здоровья», — написал Кручинин.

Фото: Страница Кручинина в социальной сети

В нынешнем сезоне Алексей Кручинин за нижегородский клуб провёл 55 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8».

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