Санкт-петербургское «Динамо» под руководством Крикунова вылетело из плей-офф, проиграв 0-4

Санкт-петербургское «Динамо» под руководством бывшего тренера клубов КХЛ Владимира Крикунова закончило своё выступление в плей-офф. Команда со счётом 0-4 в серии уступила альметьевскому «Нефтянику». Четвёртый матч серии «Динамо» проиграло со счётом 3:5.

73-летний специалист возглавил клуб в ходе сезона ВХЛ, когда его команда находилась за чертой зоны плей-офф. При Крикунове команда одержала 19 побед в 24 матчах. «Динамо» завершило регулярный чемпионат ВХЛ на восьмом месте в общей таблице лиги.

Свою высшую клубную награду – звание чемпиона России – Владимир Крикунов завоевал в качестве главного тренера московского «Динамо» в сезоне-2004/2005.

«Нефтяник» стал первой командой в текущем плей-офф ВХЛ, прошедшей во второй раунд.