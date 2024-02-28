Санкт-петербургское «Динамо» под руководством Крикунова вылетело из плей-офф, проиграв 0-4
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Санкт-петербургское «Динамо» под руководством бывшего тренера клубов КХЛ Владимира Крикунова закончило своё выступление в плей-офф. Команда со счётом 0-4 в серии уступила альметьевскому «Нефтянику». Четвёртый матч серии «Динамо» проиграло со счётом 3:5.
ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 февраля 2024, среда. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
5 : 3
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Сердюк (Шараканов) – 05:11 (5x5) 1:1 Гизатуллин (Хасанов, Локтев) – 10:21 (5x5) 1:2 Косолапов (Кулагин, Петраков) – 13:26 (5x5) 2:2 Хасанов (Локтев, Альметкин) – 13:35 (5x5) 3:2 Гизатуллин (Хасанов, Альметкин) – 39:13 (5x5) 4:2 Крутов (Терехов, Евсеев) – 49:44 (5x3) 5:2 Мокин (Емец, Глухов) – 50:55 (5x4) 5:3 Брызгалов (Петраков, Сердюк) – 59:59 (5x4)
73-летний специалист возглавил клуб в ходе сезона ВХЛ, когда его команда находилась за чертой зоны плей-офф. При Крикунове команда одержала 19 побед в 24 матчах. «Динамо» завершило регулярный чемпионат ВХЛ на восьмом месте в общей таблице лиги.
Свою высшую клубную награду – звание чемпиона России – Владимир Крикунов завоевал в качестве главного тренера московского «Динамо» в сезоне-2004/2005.
«Нефтяник» стал первой командой в текущем плей-офф ВХЛ, прошедшей во второй раунд.
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