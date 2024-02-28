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Алина Загитова посетила матч плей-офф ВХЛ в Альметьевске

Алина Загитова посетила матч плей-офф ВХЛ в Альметьевске
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова посетила матч плей-офф ВХЛ в Альметьевске между «Нефтяником» и санкт-петербургским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3. Серия закончилась со счётом 4-0 в пользу «Нефтяника».

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 февраля 2024, среда. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
5 : 3
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Сердюк (Шараканов) – 05:11 (5x5)     1:1 Гизатуллин (Хасанов, Локтев) – 10:21 (5x5)     1:2 Косолапов (Кулагин, Петраков) – 13:26 (5x5)     2:2 Хасанов (Локтев, Альметкин) – 13:35 (5x5)     3:2 Гизатуллин (Хасанов, Альметкин) – 39:13 (5x5)     4:2 Крутов (Терехов, Евсеев) – 49:44 (5x3)     5:2 Мокин (Емец, Глухов) – 50:55 (5x4)     5:3 Брызгалов (Петраков, Сердюк) – 59:59 (5x4)    

Фото: кадр трансляции

Напомним, Алина Загитова не выступает на официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Российская фигуристка является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года.

«Нефтяник» стал первой командой в текущем плей-офф ВХЛ, прошедшей во второй раунд. Напомним, по итогам регулярного чемпионата ВХЛ альметьевский клуб занял девятое место в общей таблице, а «Динамо» расположилось на восьмой строчке.

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