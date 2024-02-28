Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова посетила матч плей-офф ВХЛ в Альметьевске между «Нефтяником» и санкт-петербургским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3. Серия закончилась со счётом 4-0 в пользу «Нефтяника».

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Напомним, Алина Загитова не выступает на официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Российская фигуристка является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года.

«Нефтяник» стал первой командой в текущем плей-офф ВХЛ, прошедшей во второй раунд. Напомним, по итогам регулярного чемпионата ВХЛ альметьевский клуб занял девятое место в общей таблице, а «Динамо» расположилось на восьмой строчке.