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Нападающий Марат Хуснутдинов подписал контракт с «Миннесотой»

Нападающий Марат Хуснутдинов подписал контракт с «Миннесотой»
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Нападающий Марат Хуснутдинов подписал контракт с «Миннесотой», сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт новичка в $ 925 тыс. рассчитан сроком на два года и подразумевает под собой бонусы на второй год сделки. Руководство «Уайлд» уже начало процесс подготовки документов для иммиграции. Ранее «Сочи» досрочно расторг контракт с нападающим.

В прошедшем регулярном чемпионате Хуснутдинов провёл 55 матчей и набрал 20 (6+14) очков. 21-летний форвард начинал прошедший регулярный сезон в составе СКА, где провёл шесть матчей без набранных очков. Затем Хуснутдинов был отправлен в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 37-м номером.

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