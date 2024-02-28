Нападающий Марат Хуснутдинов подписал контракт с «Миннесотой», сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт новичка в $ 925 тыс. рассчитан сроком на два года и подразумевает под собой бонусы на второй год сделки. Руководство «Уайлд» уже начало процесс подготовки документов для иммиграции. Ранее «Сочи» досрочно расторг контракт с нападающим.

В прошедшем регулярном чемпионате Хуснутдинов провёл 55 матчей и набрал 20 (6+14) очков. 21-летний форвард начинал прошедший регулярный сезон в составе СКА, где провёл шесть матчей без набранных очков. Затем Хуснутдинов был отправлен в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 37-м номером.