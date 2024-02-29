Дубль Панарина помог «Рейнджерс» взять реванш у «Коламбуса» за поражение тремя днями ранее

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Артемий Панарин, а также Адам Фокс и Крис Крайдер.

Отметим, что Панарин также записал на свой счёт в этой встрече результативную передачу.

У гостей отличился Коул Силлинджер.

Таким образом, «Рейнджерс» взяли реванш у «Блю Джекетс» за поражение в предыдущем матче 26 ферваля (2:4) в Коламбусе.

«Копы» набрали 83 очка в 60 матчах и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.

«Коламбус» остался с 48 очками и замыкает таблицу Востока.

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