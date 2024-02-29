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Дубль Панарина помог «Рейнджерс» взять реванш у «Коламбуса» за поражение тремя днями ранее

Дубль Панарина помог «Рейнджерс» взять реванш у «Коламбуса» за поражение тремя днями ранее
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Артемий Панарин, а также Адам Фокс и Крис Крайдер.

Отметим, что Панарин также записал на свой счёт в этой встрече результативную передачу.

У гостей отличился Коул Силлинджер.

Таким образом, «Рейнджерс» взяли реванш у «Блю Джекетс» за поражение в предыдущем матче 26 ферваля (2:4) в Коламбусе.

«Копы» набрали 83 очка в 60 матчах и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.

«Коламбус» остался с 48 очками и замыкает таблицу Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Панарин (Трочек) – 27:17     2:0 Фокс (Крайдер) – 34:19 (pp)     2:1 Силлинджер (Сиверсон) – 43:24     3:1 Крайдер (Панарин, Веси) – 59:07     4:1 Панарин (Труба, Миллер) – 59:48    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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