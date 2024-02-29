Панарин вторым из россиян преодолел отметку в 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).
В составе хозяев дублем и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин.
Таким образом, по итогам этой игры на счету Панарина стало 82 (35+47) очка в нынешнем сезоне. Он стал вторым из россиян, кому удалось преодолеть 80-очковую отметку в этой регулярке. Первым это сделал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, являющийся на данный момент лидером гонки бомбардиров лиги (103 очка).
«Рейнджерс» взяли реванш у «Блю Джекетс» за поражение в предыдущем матче 26 ферваля (2:4) в Коламбусе.
«Копы» набрали 83 очка в 60 матчах и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Панарин (Трочек) – 27:17 2:0 Фокс (Крайдер) – 34:19 (pp) 2:1 Силлинджер (Сиверсон) – 43:24 3:1 Крайдер (Панарин, Веси) – 59:07 4:1 Панарин (Труба, Миллер) – 59:48
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