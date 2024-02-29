Панарин вторым из россиян преодолел отметку в 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

В составе хозяев дублем и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Таким образом, по итогам этой игры на счету Панарина стало 82 (35+47) очка в нынешнем сезоне. Он стал вторым из россиян, кому удалось преодолеть 80-очковую отметку в этой регулярке. Первым это сделал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, являющийся на данный момент лидером гонки бомбардиров лиги (103 очка).

«Рейнджерс» взяли реванш у «Блю Джекетс» за поражение в предыдущем матче 26 ферваля (2:4) в Коламбусе.

«Копы» набрали 83 очка в 60 матчах и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.