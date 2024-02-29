Дмитрий Воронков подрался в матче с «Рейнджерс», заступившись за Проворова

В Нью-Йорке прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).
В конце третьего периода нападающий «Рейнджерс» Уилл Кайлли провёл жёсткий силовой приём у борта против российского защитника «Коламбуса» Ивана Проворова. За соотечественника мгновенно вступился Дмитрий Воронков, который предложил обидчику скинуть краги и подраться. Потасовка получилась недолгой, по итогам которой оба хоккеиста получили по пять штрафных минут за драку.
В текущем сезоне Воронков дебютировал в НХЛ. За 52 матча в составе «Коламбуса» россиянин набрал 30 очков — забросил 16 шайб и отдал 14 результативных передач.
Благодаря этой победе «Рейнджерс» набрали 83 очка в 60 матчах и возглавили турнирную таблицу Восточной конференции.
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