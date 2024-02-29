Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Воронков подрался в матче с «Рейнджерс», заступившись за Проворова

Дмитрий Воронков подрался в матче с «Рейнджерс», заступившись за Проворова
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

В конце третьего периода нападающий «Рейнджерс» Уилл Кайлли провёл жёсткий силовой приём у борта против российского защитника «Коламбуса» Ивана Проворова. За соотечественника мгновенно вступился Дмитрий Воронков, который предложил обидчику скинуть краги и подраться. Потасовка получилась недолгой, по итогам которой оба хоккеиста получили по пять штрафных минут за драку.

ВИДЕО

В текущем сезоне Воронков дебютировал в НХЛ. За 52 матча в составе «Коламбуса» россиянин набрал 30 очков — забросил 16 шайб и отдал 14 результативных передач.

Благодаря этой победе «Рейнджерс» набрали 83 очка в 60 матчах и возглавили турнирную таблицу Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Панарин (Трочек) – 27:17     2:0 Фокс (Крайдер) – 34:19 (pp)     2:1 Силлинджер (Сиверсон) – 43:24     3:1 Крайдер (Панарин, Веси) – 59:07     4:1 Панарин (Труба, Миллер) – 59:48    
Материалы по теме
Видео
Дубль Панарина помог «Рейнджерс» взять реванш у «Коламбуса» за поражение тремя днями ранее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android