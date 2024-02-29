Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хорош в воротах и плох позади них». Шестёркин — о своей ошибке в матче с «Коламбусом»

«Хорош в воротах и плох позади них». Шестёркин — о своей ошибке в матче с «Коламбусом»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал свою ошибку в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1), из-за которой он лишился шат-аута.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В начале третьего периода россиянин не успел вернуться в ворота после того, как находясь за ними пробросил найбу по борту. В итоге форвард гостей Коул Силлинджер смог воспользоваться данной оплошностью вратаря «копов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Очень хорош в воротах и очень плох позади них (смеётся). Мне нужно поработать над игрой клюшкой», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этом матче Шестёркин отметился 30 сейвами.

«Рейнджерс» набрали 83 очка в 60 матчах и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Панарин (Трочек) – 27:17     2:0 Фокс (Крайдер) – 34:19 (pp)     2:1 Силлинджер (Сиверсон) – 43:24     3:1 Крайдер (Панарин, Веси) – 59:07     4:1 Панарин (Труба, Миллер) – 59:48    
Материалы по теме
Панарин выбил 80 очков в сезоне НХЛ! Оформил дубль, повторив достижение легенд «Рейнджерс»
Панарин выбил 80 очков в сезоне НХЛ! Оформил дубль, повторив достижение легенд «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android