Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Хорош в воротах и плох позади них». Шестёркин — о своей ошибке в матче с «Коламбусом»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал свою ошибку в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1), из-за которой он лишился шат-аута.

В начале третьего периода россиянин не успел вернуться в ворота после того, как находясь за ними пробросил найбу по борту. В итоге форвард гостей Коул Силлинджер смог воспользоваться данной оплошностью вратаря «копов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Очень хорош в воротах и очень плох позади них (смеётся). Мне нужно поработать над игрой клюшкой», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этом матче Шестёркин отметился 30 сейвами.

«Рейнджерс» набрали 83 очка в 60 матчах и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции.