Панарин выбил 80 очков в сезоне НХЛ! Оформил дубль, повторив достижение легенд «Рейнджерс»

Сегодня на «Мэдисон Сквер Гарден» встретились «Рейнджерс» и «Коламбус». «Блю Джекетс» в этом сезоне доставляют серьёзные проблемы одному из лидеров НХЛ, набрав до этого матча пять очков из шести возможных в очных встречах. А последняя победа была одержана всего три дня назад.

В первом периоде хозяева владели инициативой, нанеся почти в два раза больше бросков по воротам соперника, но «Коламбус» тоже не отсиживался в обороне, и все вылазки на ворота Шестёркина были очень опасные.

В начале второго периода гости были близки к голу, однако шайба после подставления Джейка Бина попала в перекладину. А счёт спустя несколько минут открыли хозяева: Трочек проиграл вбрасывание, но после нескольких рикошетов, два из которых от ноги рефери, шайба пришла к Артемию Панарину, который отправил её точно между щитков Мерзликину.

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Эта шайба позволила Артемию обойти Алексея Жамнова по голам в НХЛ, а также повторить достижение легенд «Рейнджерс» по количеству сезонов с 80+ очками.

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Через несколько минут Мэтью Оливье схватил удаление, когда пошёл заступаться за Джонни Годро, и «Рейнджерс» мгновенно наказали соперника: Адам Фокс броском с дальнего пятака «расстрелял» вратаря.

На старте третьего периода «Коламбус» завладел преимуществом, и это сразу же дало плоды: Игорь Шестёркин неудачно запустил шайбу по борту, не успел занять позицию, и Коул Силлинджер сократил разрыв в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого гости завладели ещё более ощутимым преимуществом и должны были сравнивать счёт, но подвела как собственная реализация, так и игра Шестёркина, который не расклеился после своей ошибки. «Жакеты» сняли в концовке вратаря, но почти мгновенно получили шайбу в свои ворота: Панарин не стал жадничать и отдал передачу Крису Крайдеру, который занёс буквально шайбу в ворота. Но гости решили ещё раз испытать удачу, и тут Панарин уже решил эпизод самостоятельно, послав шайбу «парашютом» прямо со своей синей линии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Рейнджерс» взяли реванш за недавнее поражение и вышли на первое место в Восточной конференции. А Артемий Панарин набрал три очка и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров.