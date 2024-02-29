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Бывший тренер «Вашингтона» рассказал, какое влияние на него оказал Александр Овечкин

Бывший тренер «Вашингтона» рассказал, какое влияние на него оказал Александр Овечкин
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро рассказал о влиянии, которое капитан команды Александр Овечкин оказал на него. Канадский специалист руководил американской командой пять лет — с 2007-го по 2012-й. Будро вывел «Вашингтон» в плей-офф впервые за пять сезонов, «Кэпиталз» при нём также впервые за семь лет выиграли дивизион.

«Как только я увидел его, тот факт, что я тренирую эту команду, стал реальностью. Ови оказал на меня такое влияние. Он был просто полон энергии, полностью отдан делу. В то время это действительно можно было описать словами «Русская машина не ломается». Его телосложение было феноменальным. Он просто делал такие вещи… Есть определённые люди, которым сопутствует всё, в мире, где они являются звёздами», — приводит слова Будро The Washington Post.

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