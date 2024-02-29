Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил работу судей в регулярном чемпионате

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов положительно оценил работу судей в регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

«Не без шероховатостей и помарок, но ту методическую работу, о которой мы просили судей, они выполняли. Какие-то вещи мы выявляли и поправляли, беседовали и лично, и в официальной рассылке, которую судьи получают по понедельникам.

В профессии арбитра невозможно избежать ошибок, потому что это люди, и они иногда могут принимать решения не по незнанию, а потому что есть усталость, какая-то психологическая нагрузка. Получился добротный регулярный чемпионат с точки зрения судейства с учётом той нагрузки, которая выпадает на арбитров уже второй год. Она была запредельная, но ребята были к ней готовы», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

Анисимов также отметил работу молодых судей КХЛ, которые в данный момент набираются опыта, принимая участие в матчах плей-офф ВХЛ. Напомним, по ходу регулярного чемпионата к судьям возникали вопросы у некоторых главных тренеров команд КХЛ.