А. Юдин: у судей не должно быть двойных стандартов

Экс-защитник сборной России, серебряный призёр чемпионата мира — 2002, тренер Александр Юдин прокомментировал судейство матча СКА – «Торпедо».

«Посетил матч в Санкт-Петербурге и был сильно удивлён судейством. СКА – лидер чемпионата, команда много времени проводит в атаке, и при этом у неё шесть удалений за игру, а у соперника лишь одно. Прямо как- то не укладывается в голове, как такое может быть. Обычно больше правила нарушает та команда, которая больше обороняется. Прямо нонсенс какой-то.

Впереди плей-офф, а чёткой стратегии судейства и единообразной трактовки правил нет. Судейство должно быть квалифицированным, и не должно присутствовать своеобразное выравнивание сил на площадке за счёт игры в большинстве. В формате «пять на пять» СКА полностью переигрывал соперника. У судей не должно быть двойных стандартов – за одинаковые нарушения должны быть одинаковые наказания, а не так, что одну команду «гонят», а другой всё прощают», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».