Терещенко: вот говорят, что у Никитина в «Локомотиве» какой-то не тот хоккей. Да всё тот!

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил критику оборонительного стиля игры «Локомотива» под руководством Игоря Никитина.

«Если «Локомотив» проиграет в первом раунде, надо ли увольнять Никитина или поражение в плей-офф не может затмить всё то хорошее, что было в регулярке? Вы понимаете, у нас в этом и проблема. Терпеть надо. Кудашова не уволили, дали третий год поработать — и посмотрите, как команда преобразилась. Так и здесь. Посмотрите, сколько молодых ребят играет в «Локомотиве». Берёзкин, Лихачёв, Бут, Симашев, Никулин. Это же здорово.

Причём они играют! Вот говорят, что у Никитина какой-то не тот хоккей. Да всё тот! Чёткая и организованная игра в обороне, хороший переход в атаку. Мне импонирует, как молодые там развиваются и играют.

«Локомотив» всегда оставался топовой командой, и, мне кажется, останется таковой. Амбиции есть. Да, есть подбор игроков, большая школа. Работа тренерского штаба во главе с Игорем Валерьевичем даёт результат. Поэтому достаточно интересная пара. Конечно, мастеровитых и высококлассных игроков побольше у ЦСКА, но, если молодые ребята хотят быть большими мастерами, они должны уже выходить на другой уровень», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.