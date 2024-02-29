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Терещенко: вот говорят, что у Никитина в «Локомотиве» какой-то не тот хоккей. Да всё тот!

Терещенко: вот говорят, что у Никитина в «Локомотиве» какой-то не тот хоккей. Да всё тот!
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил критику оборонительного стиля игры «Локомотива» под руководством Игоря Никитина.

«Если «Локомотив» проиграет в первом раунде, надо ли увольнять Никитина или поражение в плей-офф не может затмить всё то хорошее, что было в регулярке? Вы понимаете, у нас в этом и проблема. Терпеть надо. Кудашова не уволили, дали третий год поработать — и посмотрите, как команда преобразилась. Так и здесь. Посмотрите, сколько молодых ребят играет в «Локомотиве». Берёзкин, Лихачёв, Бут, Симашев, Никулин. Это же здорово.

Причём они играют! Вот говорят, что у Никитина какой-то не тот хоккей. Да всё тот! Чёткая и организованная игра в обороне, хороший переход в атаку. Мне импонирует, как молодые там развиваются и играют.

«Локомотив» всегда оставался топовой командой, и, мне кажется, останется таковой. Амбиции есть. Да, есть подбор игроков, большая школа. Работа тренерского штаба во главе с Игорем Валерьевичем даёт результат. Поэтому достаточно интересная пара. Конечно, мастеровитых и высококлассных игроков побольше у ЦСКА, но, если молодые ребята хотят быть большими мастерами, они должны уже выходить на другой уровень», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
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