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Нападающие Седрик Пакетт и Дмитрий Яшкин выведены из списка травмированных

Нападающие Седрик Пакетт и Дмитрий Яшкин выведены из списка травмированных
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Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт и форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин выведены из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, Седрик Пакетт пропустил последние девять матчей московского клуба. Всего в сезоне форвард сыграл 57 матчей, в которых набрал 35 (22+13) очков. Форвард отлично умеет играть на пятачке перед воротами и способен внести ощутимый вклад в игру бело-голубых в плей-офф.

Напомним, Яшкин получил травму в конце ноября и по первоначальным планам должен был восстановиться к плей-офф. В текущем сезоне за 36 игр Дмитрий Яшкин набрал 24 (18+6) очка при показателе полезности «-1». Форвард также является отличным игроком для плей-офф, поскольку играет в силовом стиле и отлично действует под воротами.

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