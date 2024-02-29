Чемпион мира прокомментировал слова о том, что Билялетдинов «ломал игроков под себя»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой главный тренер «Ак Барса» Зинэтулла Билялетдинов в этом сезоне стал «ломать игроков под себя», загоняя хоккеистов в жёсткие рамки.

«В одном из СМИ говорили, мол, Билялетдинов «ломал игроков под себя», а не развивал? Я бы задал вопрос тому, кто это озвучил. Что значит «ломал под себя»? Есть требования. Я — тренер, ты — игрок. У меня есть задача. И я считаю, что так должно быть: ты как игрок должен выполнять мои требования. Это на благо команды, это и есть определённое развитие — игрок должен уметь переключаться, уметь понимать, что от него требуют. Поверьте мне, у «Ак Барса» организованная игра в обороне. А в нападении ты можешь делать всё что угодно. Но, опять же, существуют определённые взаимодействия. Это и есть правильность действий.

Может быть, где-то сказывается быстрое развитие. Но последние матчи показывают, что «Ак Барс» играет достаточно стремительно, неплохо.

Эта фраза могла означать, что Билялетдинов не развивал сильные стороны игроков, а наоборот, заставлял выполнять те функции, которые им не свойственны? А это и есть уровень игрока! Я всё прекрасно понимаю. Не защищаю. Говорю только с точки зрения тренерской. Да, такой Зинэтула Хайдярович: не выполняешь — пока. Но почему тот же Семён Кошелев пришёл и выполняет, забивает и играет, а какой-нибудь другой игрок не может? Если не можешь делать, значит, не соответствуешь уровню «Ак Барса», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.