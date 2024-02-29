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На матче любителей произошла драка между отцом хоккеиста и несовершеннолетними фанатами

На матче любителей произошла драка между отцом хоккеиста и несовершеннолетними фанатами
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На Первенстве Санкт-Петербурга среди команд 2008 года рождения произошла драка между отцом одного из хоккеистов и несовершеннолетними болельщиками на матче «Заневский Молот» — «Флагман», сообщает Mash на Мойке.

Драка произошла за бортом ледовой площадки. Девушки болельщицы пытались безуспешно разнять дерущихся, но успокоить их удалось лишь на улице. По итогам потасовки обе команды получили санкции — два ближайших матча без зрителей.

Напомним, 28 января на матче ВХЛ между ЦСК ВВС и «Дизелем» (3:4) также состоялась драка болельщиков на трибунах на домашнем стадионе самарского клуба. Зачинщиками массовой драки стали приезжие пензенские болельщики, спровоцировавшие потасовку.

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