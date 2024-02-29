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«Не Джастин Азеведу для «Ак Барса». Батрак — об игре Энаса в минском «Динамо»

«Не Джастин Азеведу для «Ак Барса». Батрак — об игре Энаса в минском «Динамо»
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Комментатор Артём Батрак рассказал, может ли нападающий минского «Динамо» Сэм Энас повести за собой команду в серии плей-офф с московскими одноклубниками.

«Энас потащит команду и в плей-офф? В тех матчах, что смотрел за Сэмом Энасом, я не увидел от него каких-то сложных голов. Да, конечно, он может и забить, и отдать. А вот, как, например, [Александр] Волков, взять шайбу где-нибудь в средней зоне, продавить одного, второго, вылезти на пятак, бросить и добить — у Сэма я такого не увидел. Я уверен, что свои очки он наберёт, но то, что будет прям лидером, который будет вести всех вперёд, не скажу. Не Джастин Азеведу для «Ак Барса», — сказал Батрак «Чемпионату».

30-летний американский форвард в регулярке сыграл 60 матчей, в которых набрал 46 (21+25) очков.

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