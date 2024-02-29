У Н. Коваленко в раздевалке «Торпедо» над шкафчиком указана фамилия Маккиннона

«Торпедо» показало раздевалку клуба на «СКА Арене» в преддверии игры первого раунда со СКА.

Над шкафчиком форварда Николая Коваленко указана фамилия лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

Права на видео принадлежат ХК «Торпедо». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

В прошедшем регулярном сезоне 24-летний Коваленко принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка. В 2018 году Коваленко был выбран на драфте НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш» в шестом раунде под общим 171-м номером.

Напомним, в прошлом сезоне эти команды встречались между собой в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. Тогда победу в четырёх матчах одержали хоккеисты СКА. В четырёх матчах прошедшей регулярки КХЛ команды не смогли выявить победителя сезонной серии.