«Лига даст нам разъяснения». Заварухин — о неудачном запросе «Трактора» на помеху вратарю

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) прокомментировал неудачный запрос на блокировку вратаря в моменте с первым голом уфимского клуба во встрече.

«Согласен, что «Трактор» превзошёл «Салават» в настрое, в эмоциях в начале встречи. Что произошло потом? Удаления. И команда немножко подсела, где-то ребят не хватало. Но все играли правильно, терпели, потому и победили. Верно или неверно взял запрос – лига даст разъяснения нам. Комментировать здесь бесполезно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).