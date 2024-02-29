КХЛ разъяснила засчитанную шайбу «Салавата Юлаева» в игре с «Трактором»

В Уфе закончился матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Департамент судейства КХЛ разъяснил засчитанную шайбу уфимского клуба, после которой «Трактор» брал тренерский запрос на блокировку вратаря.

«В результате видеопросмотра определено — атакующий игрок совершает контакт с вратарём в результате воздействия на него со стороны защищающегося игрока — хороший гол», — сказано в сообщении лиги.

Видео с разъяснениями.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).