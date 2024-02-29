Андрей Коваленко оценил шансы «Торпедо» в серии плей-офф со СКА

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Торпедо».

«У Нижнего Новгорода самый серьёзный соперник и раздражитель — СКА, которому год назад во втором раунде уступили в четырёх матчах. Плюс сейчас у «Торпедо» небольшая яма — и в результатах, и в психологии. Есть волнение, надо из неё выбираться.

СКА — очень быстрая команда, но и «Торпедо» никому не уступит в скорости. Самое главное — системная игра на протяжении каждого матча. Шанс у «Торпедо» появится в том случае, если удастся сократить до нуля собственные ошибки. Прежде всего в обороне», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в прошлом сезоне эти команды встречались между собой в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. Тогда победу в четырёх матчах одержали хоккеисты СКА. В четырёх матчах прошедшей регулярки КХЛ команды не смогли выявить победителя сезонной серии.