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Защитник «Салавата» Панин: сейчас плей-офф, нужно играть телом, а не клюшкой

Защитник «Салавата» Панин: сейчас плей-офф, нужно играть телом, а не клюшкой
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итог проигранного матча с «Трактором» (2:3).

«Результат неудовлетворительный. Стартовый период был смазан, как будто вышли неготовыми. В раздевалке после первых 20 минут говорили, что везде стыки, но сейчас плей-офф, нужно играть телом, а не клюшкой. Надо давать сопернику понять, что они приехали сюда не за победой. В середине второго периода перестроились, выравняли игру, но бросок в третьем периоде подпортил впечатления о матче. Вторая половина встречи проходила под нашу диктовку», — цитирует Панина пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, в сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).

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