Тренер «Северстали» объяснил после поражения, за счёт чего они могли обыграть «Спартак»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение в стартовом матче серии плей-офф КХЛ со «Спартаком» (2:3).

«Несмотря на то что в первом периоде мы пропустили три шайбы, сумели выравнять игру и достаточно хорошо играли во втором и третьем периодах. Их можно занести в актив. Не сработало большинство, а за счёт него могли и выиграть этот матч.

Чего не хватило? Не хватило реализации большинства. Было много попыток, но не сработало. Не хватало точности заключительного паса.

Почему поменяли звенья на старте матча? Это была только первая смена, просто так решили. Дальше со звеном Морозова играли разные звенья. Не удалось их сдержать? Разберём этот момент, но, скорее всего, это потеря концентрации.

Будет ли отличаться стратегия на домашние матчи? Надо ещё сыграть второй матч в Москве.

Гуслистов? Никита у нас сегодня играл, потому что Иван Подшивалов получил повреждение, и в данный момент он его заменяет.

Дебют в плей-офф как главный тренер? Я довольно давно работаю тренером, работаем в спокойном режиме», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.