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Тренер «Автомобилиста» Н. Заварухин оценил гостевую победу над «Ак Барсом»

Тренер «Автомобилиста» Н. Заварухин оценил гостевую победу над «Ак Барсом»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о трудной победе над «Ак Барсом» (2:1) в Казани.

«Понравилась игра, настоящий плей-офф сегодня был. В первом периоде нам удался хороший прессинг, хорошо моменты создавали, забили в большинстве и после большинства. Во втором периоде были потери в средней зоне, соперник мог воспользоваться, но здорово подчищал Женька Аликин. Третий период «Ак Барс» добавил, мастеровитая команда, мы выстояли в меньшинстве, но сыграли по заданию, сделали шажочек первой победой.

Отсутствие Да Косты? Пока он в списке травмированных, тяжёлый вопрос.

Как снизили бросковую активность «Ак Барса» в первом периоде? Грамотно сыграли в прессинг, не давали сопернику начать атаки, двигались неплохо. Разбираем каждую команду, смотришь, в каком они состоянии, это влияет на тактику, они сами это понимают.

Почему было много удалений у команды? Желание огромное у ребят было выиграть в матче, где-то соперник добавил.

Гол Широкова в ближний угол? Это мастерство игрока, он до этого забивал.

Стараюсь меньше читать прессу, плей-офф — новый этап. Вон «Салават Юлаев» в регулярке во всех играх обыгрывал «Трактор», а сегодня проиграл, бывают такие ситуации, когда кто-то должен выиграть», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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