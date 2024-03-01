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СКА — Торпедо. Прямая трансляция
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«Ситуация влияет». Обладатель Кубка Гагарина прокомментировал скандалы вокруг «Торпедо»

«Ситуация влияет». Обладатель Кубка Гагарина прокомментировал скандалы вокруг «Торпедо»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался о текущей ситуации в нижегородском «Торпедо», которое вывело из состава в конце регулярного сезона защитника Антона Сизова, а перед началом плей-офф стало известно о том, что предстоящую серию со СКА пропустит и нападающий Алексей Кручинин.

«Несмотря на такие проблемы в обороне, тренерский штаб неожиданно в решающий момент сезона выводит из состава ведущего защитника Антона Сизова? Это уже надо про внутреннюю кухню спросить — почему это произошло. Честно, не хочу вдаваться в подробности. Я думаю, они разберутся сами.

Само это отстранение могло повлиять на эмоциональное состояние команды? Я думаю, что нет. Но вообще, та ситуация, которая там сложилась, влияет. Это однозначно. Ситуация, которая в этом плане там сложилась, влияет.

Игорь Ларионов сказал, что Алексей Кручинин пропустит всю серию со СКА, хотя у него нет травмы? Может быть, отголоски этого. Не знаю, сложно говорить. Всё равно потом мы всё узнаем, и будет уже полная картина, что и почему произошло», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, первая встреча между СКА и «Торпедо» состоится сегодня, 1 марта. Начало – в 19:30 мск.

Полную версию интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате».
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«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
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