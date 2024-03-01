Лишка объяснил более чем трёхкратный перевес «Спартака» по силовым приёмам

24-летний словацкий защитник череповецкой «Северстали» Адам Лишка объяснил, почему хоккеисты московского «Спартака» в прошедшем накануне первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (2:3, 0-1) более чем в три раза превзошли его команду по количеству силовых приёмов (26 против 7).

«У нас просто такая команда. Используем другие элементы в отборе шайбы. Но, если надо, то можем играть в тело. Нам никто не запрещает.

Много передач на пятак «Спартака»? Понятно, что видео при подготовке мы смотрим. Но в целом мы пытались играть в нашу игру, никакой специальной задачи не было. С пятака больше голов забивается (смеётся)», — приводит слова Лишки LegalBet.

Напомним, второй матч серии между «Спартаком» и «Северсталью» состоится уже завтра, 2 марта, на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Начало – в 17:00 мск.