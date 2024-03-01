Нападающий «Автомобилиста»: у «Ак Барса» не может не быть шансов

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев рассказал о победной встрече с «Ак Барсом» (2:1) в Казани в рамках первой встречи серии Кубка Гагарина — 2024.

«В самом начале сделали результат, а потом уже без шансов? Нет, шансы были, как и хорошие контратаки в третьем периоде. Просто уже наелись, свежести не хватило. Без шансов для Казани? У Казани не может не быть шансов (смеётся). Команда с таким опытом игры в плей-офф, с такими мастерами всегда имеет шансы. Мы уже своими удалениями им дали их. Хорошее начало, большинство разбирали и удалось забить, можно сказать, два гола. Успешное начало для вас было», — сказал Макеев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, следующий матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист» состоится в Казани завтра, 2 марта. Встреча начнётся в 17:00 мск. В сезонной серии между этими командами победу одержал казанский клуб со счётом 3-1.