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«Это несчастный клуб». Крикунов — о «Нью-Йорк Рейнджерс» в плей-офф

«Это несчастный клуб». Крикунов — о «Нью-Йорк Рейнджерс» в плей-офф
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил, насколько реально нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину выбить 100 очков в сезоне НХЛ и рассказал о перспективах команды в плей-офф.

«За 20 оставшихся игр – спокойно. Панарин спокойно наберёт 18 очков, это вполне реально.

Сейчас «Нью-Йорк Рейнджерс» идут на третьем месте в Восточной конференции, какие у них шансы на Кубок Стэнли? Это несчастный клуб, больше всех денег тратят, всегда проводят самую серьёзную селекцию, и потом у них всё куда-то улетает. Дай Бог, чтобы в этом году у них всё получилось. Раз они идут так высоко, значит, есть хороший шанс», – сказал Крикунов в интервью Metaratings.ru.

Ранее журналистка Эмили Каплан в статье на сайте ESPN рассказала, на каких игроках сосредоточится «Нью-Йорк Рейнджерс» до конца срока обменов 8 марта.

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