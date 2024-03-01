ESPN: Бучневича в «Рейнджерс», скорее всего, не будет, а Тарасенко — в списке целей клуба

Журналистка Эмили Каплан в статье на сайте ESPN рассказала, на каких игроках сосредоточится «Нью-Йорк Рейнджерс» до конца срока обменов 8 марта. Форварда «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича, скорее всего, в команде не будет, а нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко находится в списке трансферных целей «Рейнджерс».

«Нью-Йорк Рейнджерс», вероятно, будет одной из наиболее агрессивных команд, которым нужны как центральный форвард, так и правый нападающий. Мне сказали, что «Рейнджерс» готовы расстаться со своим выбором в первом раунде драфта, если сделка будет того стоить.

Я слышала, что Павла Бучневича в команде, скорее всего, не будет. Но другие ушедшие игроки — Фрэнк Ватрано, Владимир Тарасенко — являются вариантами для «Рейнджерс».

Кроме этого, более чем один источник в лиге предположил, что «Айлендерс» тоже в списке потенциальных кандидатов на Тарасенко», — сказано в статье.