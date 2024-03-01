«У нас есть ребята, которые могут противостоять этому злу». Кравец – о концовке с «Ладой»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Ладой» (5:1) ответил на вопрос, нет ли у него опасений, что продолжится охота за лидерами «ястребов» после драки в конце сегодняшнего матча.

«Будут ли изменения в составе? Сейчас отдохнём, порадуемся, а завтра будем решать. Нет ли опасений, что продолжится охота за лидерами «Авангарда»? Боятся нельзя вообще никого, у нас есть, чем ответить, есть ребята, которые могут противостоять этому злу», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в концовке третьего периода встречи произошла массовая драка с участием первого звена омичей: Владимира Ткачёва — Райана Спунера — Рида Буше. Отметим, что потасовка началась после грубого удара по ногам Ткачёва от защитника гостей Максима Березина.