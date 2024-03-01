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Панарин вошёл в топ-5 игроков НХЛ, чьи майки раскупали больше всего в текущем сезоне

Журналист и инсайдер Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) представил данные о продажах игровых маек хоккеистов с начала нынешнего сезона НХЛ.

В топ-5 игроков по данному показателю вошёл российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, он занял третье место.

Полностью топ-5 выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс»;

2. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;

3. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

4. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;

5. Мика Зибанеджад, «Нью-Йорк Рейнджерс».

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 35 голов и 47 результативных передач, набрав в общей сложности 82 очка.