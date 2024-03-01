Ларионов ответил на вопрос про отсутствие в составе «Торпедо» Кручинина

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над СКА (5:2) ответил на вопрос про отсутствие в составе нижегородского клуба форварда Алексея Кручинина.

«Кручинин? Когда начинается плей-офф, мы говорим об игре команды, о тех, кто играл. Не хотим поднимать то, что не относится к игре», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В нынешнем сезоне Алексей Кручинин за нижегородский клуб провёл 55 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8».

Напомним, в прошлом сезоне СКА и «Торпедо» встречались между собой в полуфинале Западной конференции. Тогда победу в четырёх матчах одержал армейский клуб.