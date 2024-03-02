Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 1 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 1 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

1 марта завершились матчи в рамках розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. Встречи были сыграны в Омске, Магнитогорске и Санкт-Петербурге.

Игровой день открылся матчем «Авангард» — «Лада». Омичи не испытали проблем и уверенно одержали победу со счётом 5:1. В концовке встречи произошла массовая драка с участием первого звена «ястребов», а позже на лёд вышел Марк Верба, который устроил яркий поединок с Владиславом Сёминым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Бойков – 08:36 (5x5)     2:0 Прохоркин (Гуляев) – 10:07 (5x5)     3:0 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 23:10 (5x4)     4:0 Игумнов (Чмыхов, Рейнгардт) – 27:42 (5x5)     4:1 Солянников (Куликов, Космачук) – 28:20 (5x5)     5:1 Гуляев – 43:42 (5x5)    

В Магнитогорске «Металлург» одержал трудную победу над хабаровским «Амуром» со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яковлев (Ерёменко, Силантьев) – 45:29 (5x5)     2:0 Джонсон (Пресс, Силантьев) – 51:59 (5x5)     2:1 Дрозг (Шевченко, Мищенко) – 54:25 (5x5)    

В заключительной встрече игрового дня СКА на своей площадке принимал нижегородское «Торпедо». Игра завершилась во многом неожиданной победой гостей со счётом 5:2. Две шайбы в концовке были заброшены в пустые ворота. Отметим, что матч ознаменовался новым рекордом посещаемости КХЛ, который теперь составляет 23 905 зрителей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Коваленко, Бреус) – 06:15 (4x5)     0:2 Атанасов (Линч) – 07:36 (5x5)     1:2 Глотов (Хайруллин) – 10:28 (5x5)     1:3 Атанасов (Линч) – 36:27 (5x4)     2:3 Толчинский (Кадейкин, Воробьёв) – 38:04 (5x4)     2:4 Гончарук – 57:45 (en)     2:5 Фирстов (Силаев) – 59:50 (en)    
Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Массовая драка на старте плей-офф КХЛ! Игроки «Лады» напали на главных звёзд «Авангарда»
Массовая драка на старте плей-офф КХЛ! Игроки «Лады» напали на главных звёзд «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android