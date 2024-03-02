Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 1 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

1 марта завершились матчи в рамках розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. Встречи были сыграны в Омске, Магнитогорске и Санкт-Петербурге.
Игровой день открылся матчем «Авангард» — «Лада». Омичи не испытали проблем и уверенно одержали победу со счётом 5:1. В концовке встречи произошла массовая драка с участием первого звена «ястребов», а позже на лёд вышел Марк Верба, который устроил яркий поединок с Владиславом Сёминым.
В Магнитогорске «Металлург» одержал трудную победу над хабаровским «Амуром» со счётом 2:1.
В заключительной встрече игрового дня СКА на своей площадке принимал нижегородское «Торпедо». Игра завершилась во многом неожиданной победой гостей со счётом 5:2. Две шайбы в концовке были заброшены в пустые ворота. Отметим, что матч ознаменовался новым рекордом посещаемости КХЛ, который теперь составляет 23 905 зрителей.
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