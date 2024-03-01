Ларионов: мы приехали, чтобы сделать свой бизнес. Одна победа не делает карьеру

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над СКА (5:2) заявил о серьёзном настрое на серию Кубка Гагарина с армейским клубом.

«Мы приехали, чтобы сделать свой бизнес. Нужно как можно меньше отвлекающих моментов. Одна победа не делает карьеру, это одна игра серии. Не хотим слишком высоко подниматься и слишком низко падать. Кому-то дадим отдохнуть, кто-то покатается, проведём день в ментальной и психологической подготовке. Хотя завтра «Зенит» — «Спартак», есть приглашение посмотреть этот матч, но мы все вместе. Все премьеры в Мариинке и «Зенит Арена» пройдёт мимо нас», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Ларионов рассказал о подготовке к следующим матчам с армейским клубом в серии Кубка Гагарина — 2024.