«Так рождается коллектив». Ларионов — о давлении игроков СКА на вратаря Кульбакова

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над СКА (5:2) высказался о давлении на голкипера нижегородского клуба Ивана Кульбакова со стороны игроков армейцев.

«Почему поставили Кульбакова? Решение вчера принимали с Николаем Хабибулиным. Непростое решение. Дого смотрели, искали и будем искать, кто на данный момент готов. Нетипичное решение для плей-офф, когда оба вратаря находятся в равной позиции. Было принято решение в пользу Ивана Ивановича. Выходя при такой аудитории, вратарю нельзя без эмоций. Мы порой за это переживаем, вратари должны быть более спокойные. Когда игра на грани, когда ты подвержен тем эмоциям, которые, надеюсь, не мешают, а способствуют играть хорошо, мы этому только рады. ребята поддержали тот настрой, который Иван Иванович нам дал, у него будет 36 часов, чтобы восстановиться, выйти спокойным в начале игры, чтобы вести команду за собой.

Давление на Кульбакова? Мне понравилась реакция ребят. Это закон хоккея. У нас нашлись люди, которые, несмотря на свою молодость, защищали вратаря. Так рождается коллектив. Есть желание бороться друг за друга. Ребята показали, что мы не дадим нашего парня обидеть. Должны ли за это убивать? Плей-офф – такая вещь. Мы можем потерять контроль над эмоциями. Но есть арбитраж, который видит игру по-другому. Они тоже люди, могут ошибаться, могут по-своему трактовать моменты. Просили перед матчем, чтобы весь фокус шёл на игру, а не на арбитров», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.