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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 55 шайб

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 55 шайб
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В Вашингтоне завершился второй период матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыгрывает «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52     0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp)     1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34     2:2 Милано – 29:55     3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45    

Российский капитан «Вашингтона» нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой на пятой минуте второго периода при счёте 0:2. Гол Овечкина положил начало возвращению «Кэпиталз» в игру.

На данный момент на счету Овечкина 839 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 55 голов. Напомним, что Гретцки завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами в регулярных сезонах на личном счету.

Александр Овечкин в текущем сезоне набрал к данному моменту 44 (17+27) очков в 56 матчах.

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