Овечкин сократил отставание от Гретцки до 55 шайб

В Вашингтоне завершился второй период матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыгрывает «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:2.

Российский капитан «Вашингтона» нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой на пятой минуте второго периода при счёте 0:2. Гол Овечкина положил начало возвращению «Кэпиталз» в игру.

На данный момент на счету Овечкина 839 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 55 голов. Напомним, что Гретцки завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами в регулярных сезонах на личном счету.

Александр Овечкин в текущем сезоне набрал к данному моменту 44 (17+27) очков в 56 матчах.