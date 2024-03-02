Овечкин сократил отставание от Гретцки до 55 шайб
Поделиться
В Вашингтоне завершился второй период матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыгрывает «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52 0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp) 1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34 2:2 Милано – 29:55 3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45
Российский капитан «Вашингтона» нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой на пятой минуте второго периода при счёте 0:2. Гол Овечкина положил начало возвращению «Кэпиталз» в игру.
На данный момент на счету Овечкина 839 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 55 голов. Напомним, что Гретцки завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами в регулярных сезонах на личном счету.
Александр Овечкин в текущем сезоне набрал к данному моменту 44 (17+27) очков в 56 матчах.
Комментарии
- 2 марта 2024
-
05:01
-
04:57
-
04:19
-
00:00
- 1 марта 2024
-
23:48
-
23:34
-
23:24
-
23:20
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
23:01
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:27
-
22:13
-
22:02
-
22:00
-
21:50
-
21:41
-
21:35
-
21:29
-
21:16
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:38
-
20:29
-
20:27
-
20:24