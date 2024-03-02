Нападающий «Торпедо» Гончарук высказался об отсутствии Алексея Кручинина

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук после победного матча со СКА (5:2) в рамках первой встречи серии Кубка Гагарина — 2024 прокомментировал отсутствие в составе нижегородского клуба форварда Алексея Кручинина.

«Когда человек, с которым ты был близок и играл бок о бок, выпадает по каким-то причинам, это тяжело. Чувствуется, что человека нет рядом. Мы сегодня старались. Думаю, он чувствовал, что мы сегодня бились и за него тоже, и он это знает. Так произошло. Мы стараемся, бьёмся за город и парней, которых нет с нами. Это наша семья. Будем делать это и дальше», — сказал Гончарук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.