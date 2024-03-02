«Игроки «Торпедо» бились за Кручинина». Интервью с героем первого матча со СКА

В способностях «Торпедо» навязать борьбу СКА в первом раунде Кубка Гагарина сомневались едва ли не все эксперты и журналисты — семиматчевая серия поражений в конце регулярки, внезапный вывод из состава некогда капитана команды Алексея Кручинина вдобавок к отсутствию Антона Сизова и общий негативный фон вокруг нижегородцев давали основания полагать, что армейцы повторят прошлогодний результат, потратив на соперника минимальные четыре матча.

Однако первая встреча осталась за подопечными Игоря Ларионова, которые смогли удержать необходимое преимущество под мощным напором петербуржцев на заполненной «СКА Арене». Одним из главных героев игры стал форвард «Торпедо» Сергей Гончарук — он стал автором первой шайбы своей команды в этом плей-офф, забросив в меньшинстве, а в третьем периоде поразил уже пустые ворота, оформив дубль и лишив армейцев надежды хотя бы перевести матч в овертайм.

Вскоре после финальной сирены Гончарук пообщался с корреспондентом «Чемпионата». В непродолжительном разговоре Сергей поделился эмоциями от победы, отреагировал на скепсис в отношении «Торпедо», а также рассказал, как повлияло на команду отсутствие Алексея Кручинина.

«В нас не верят? Пусть. Это делает нас сильнее»

— Какие впечатления от победы в первом матче со СКА?

— Эмоциональный матч в целом получился. Наверное, это как раз-таки хоккей плей-офф — тяжёлый, много работы, борьбы. После первой игры тяжело что-то сказать. В целом довольны игрой. Самое главное, что выиграли. Надо оставлять это всё. Плохое было сегодня и во втором периоде, и в третьем, надо это убирать. А хорошее забирать и идти дальше. Это только первый шаг, радоваться пока рано.

— В каком психологическом состоянии «Торпедо» подходило к игре?

— Были готовы эмоционально ещё до приезда в Санкт-Петербург. Поговорили в команде между собой. О плохой концовке регулярки, о которой все говорили, мы уже забыли. Сейчас всё начинаем с чистого листа. Ехали сюда только за хорошей игрой и победой.

— Пытался ли тренерский штаб мотивировать команду последними отзывами экспертов и прессы? В «Торпедо» сейчас не очень-то верят.

— Пусть не верят. Наверное, это неверие и делает нас сильнее. Мы стараемся не читать, не обсуждать, не принимать на себя. Это ненужное всё. У каждого своё мнение — у кого-то своя правда, у нас — своя. Пусть говорят, пусть пишут. Каждые три периода во всех ближайших играх нам нужно выходить и биться до последнего, а там уже будет видно.

— Насколько поездка до Санкт-Петербурга на поезде сплотила команду?

— Мы сначала удивились — так вышло, что это не было запланировано. Получилось прикольно — мы побыли вместе, пообщались. Такой вайб, как в детстве — в детстве же на поездах ездили. Нашли только позитив в этом. Мы отдохнули — не стоя же ехали. Лежали спокойно, отдыхали. Кто-то в картишки играл, кто-то музыку слушал. В целом было круто. Ничего в этом страшного нет. Отдохнули, покатались. Всё здорово.

— Очень много действия было вокруг Ивана Кульбакова. Не было ли желания пожёстче играть после атак в его адрес?

— Желание, конечно, было. Просто иногда нужно потерпеть и не вестись на провокации. Думаю, это будет разумнее в некоторых моментах. Где-то можно сыграть пожёстче, а где-то лучше перетерпеть и довести игру до победы. Мы ничего и никого не боимся, это самое главное.

«Чувствуется, что Кручинина нет рядом»

— Насколько дубль придаёт сил и эмоций? Учитывая, что в регулярке не всё получалось.

— Да, в регулярке всё скомканно было — то травмы, то ещё что-то. Где-то я плохо действовал, не мог никак вкатиться. Но что было в регулярке, осталось в регулярке. Сегодня получилось забить, это хорошо. Главное, что пользу команде принесло и мы выиграли. Это самое важное.

— СКА редко бросал из выгодных позиций. На чём делали акцент при подготовке к игре в обороне?

— В первую очередь была установка ловить броски на себя, чтобы они не долетали до ворот. Хотя долетело всё равно много, но и мы много на себя поймали. Конечно, тренеры подсказывают — где плотнее надо сыграть, чтобы соперник не расстреливал с середины и выгодных позиций. В плей-офф так только и нужно делать — ловить на себя, не давать бросать.

— Что «Торпедо» может вынести из сегодняшнего матча, чтобы повторить такой результат в воскресенье?

— Нужно оставить самоотдачу, самоотверженность. Ловить шайбу на себя, биться в углах, толкаться, дорожить моментами, которые у нас есть. В целом сегодня реализовали моменты, которые у нас были, но было и много нереализованных — штанги, например. Думаю, завтра тренеры нам подскажут. Будет возможность перезагрузиться, отдохнуть, раскатиться и играть дальше.

Сергей Гончарук Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Насколько чувствуется отсутствие на льду Алексея Кручинина?

— Когда человек, с которым ты был близок и играл бок о бок, выпадает по каким-то причинам, это тяжело. Чувствуется, что человека нет рядом. Мы сегодня старались. Думаю, он чувствовал, что мы сегодня бились и за него тоже, и он это знает. Так произошло. Мы стараемся, бьёмся за город и парней, которых нет с нами. Это наша семья. Будем делать это и дальше.