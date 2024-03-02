«Мы никого не боимся». Форвард «Торпедо» — о давлении игроков СКА на Кульбакова

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук после победного матча со СКА (5:2) в рамках первой встречи серии Кубка Гагарина — 2024 прокомментировал давление игроков армейского клуба на вратаря нижегородцев Ивана Кульбакова.

«Не было ли желания пожёстче играть после атак в адрес Кульбакова? Желание, конечно, было. Просто иногда нужно потерпеть и не вестись на провокации. Думаю, это будет разумнее в некоторых моментах. Где-то можно сыграть пожёстче, а где-то лучше перетерпеть и довести игру до победы. Мы ничего и никого не боимся, это самое главное», — сказал Гончарук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.